Hatay'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti

Hatay'da karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı hayatını kaybetti
Güncelleme:
Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba Nuh ve kızı Hayrunisa Bağcı yaşamını yitirdi, kardeşi ve babaannesi hastaneye kaldırıldı.

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

Yuvalı Mahallesi'ndeki evde yaşayan Esra Bağcı, 112 Acil Sağlık Merkezini arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyledi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba Nuh ve kızı Hayrunisa Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayrunisa Bağcı'nın kardeşi Esra ve babaannesi Emine Bağcı da sağlık personelince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA / Burhan Ateş - Güncel
