Mehmet Nuri Ersoy: "Smyrna Antik Kenti Kökenli Mermer Heykel Başının İadesini Sağladık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ABD'nin Denver Art Museum koleksiyonunda bulunan Smyrna Antik Kenti'ne ait mermer heykel başının iadesinin sağlandığını açıkladı. Eser, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarıldığı belirlenmişti.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD'nin Denver kentindeki Denver Art Museum koleksiyonunda bulunan ve Smyrna Antik Kenti kökenli olduğu bilimsel verilerle teyit edilen mermer heykel başının iadesini sağladıklarını" bildirerek, şunları kaydetti:

"1934 tarihli raporlar ve uzman incelemeleriyle Smyrna Agora kazılarından geldiği ve Theodosius Dönemi'ne ait olduğu belirlenen eser, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmıştı. Denver Sanat Müzesiyle kurulan iş birliği ve yapıcı diyalog sayesinde eserimizi evine kavuşturduk. M.S. 5. yüzyıla tarihlenen eser bugün İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu süreçte emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ekiplerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kültürel mirasımızı kararlılıkla korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
