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Smotrich, Gazze'den zorla göç planının başarısız olduğunu kabul etti

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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'deki Filistinlileri göçe zorlamak için yeniden inşa umudunun yok edilmesini istedi. Smotrich, planın başarısız olduğunu kabul ederek her Avrupa ülkesinin Gazze'den 20-30 bin Filistinliyi kabul etmesinin sorunu çözeceğini öne sürdü.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri göçe zorlamak için bölgenin yeniden inşa edilmesi umudunun yok edilmesini istedi.

İsrail'de yayın yapan Kanal 14'e konuşan Smotrich, Filistinlileri Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirme planının başarısız olduğunu kabul etti.

Smotrich, sorunun "Mısır'ın Filistinlilerin kendi toprakları üzerinden çıkmasına izin vermeyi reddetmesi ve diğer ülkelerin de onları karşılamayı kabul etmemesinden" kaynaklandığını iddia etti.

Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden hava yoluyla çıkarılması için onları kabul edecek ülkelerin onayını gerektirdiğini söyleyen Smotrich, "her Avrupa ülkesinin Gazze'den 20 ila 30 bin Filistinliyi kabul etmesinin, sorunu çözeceği" görüşünü öne sürdü.

Smotrich ülkelerin hala Gazze'deki Filistinlilerin göç etmesine izin vermediğine işaret ederek bunun zorla göç planının önünde bir engel teşkil ettiğini aktardı.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, "Gazze Şeridi sakinlerini göçe zorlamanın kilit noktasının, Gazze Şeridi'nin bir gün yeniden inşa edileceğine dair umutlarını ellerinden almak" olduğunu savundu.

Smotrich, İsrail'in Gazze'de "sarı hat"a kadar olan bölgeyi ilhak etmesi ve Gazze'nin küçük, kalabalık ve yıkılmış halde kalması durumunda, bölge sakinlerinin "kalmanın bir anlamı olmadığını anlayacağını" öne sürdü.

İsrail basını, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in "Bağı koparma 710" adını taşıyan ve Gazze'den "gönüllü göç" olarak nitelendirdiği sürece dair planını kamuoyuna sunmaya hazırlandığını, bu plan kapsamında 2 milyon 200 bin kişinin yaşadığı Gazze'den ilk yıl 250 bin Filistinlinin, 3 yıl içinde 1,11 milyon kişinin ve 7 yılın sonunda 1 milyon 860 bin civarında kişinin zorla göç ettirilmesinin hedeflendiğini bildirmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Filistinlilerin Gazze'den sürgün planının iptal edilmediğini, hala görüşüldüğünü ancak şu anda dondurulduğunu kaydetmişti.

Kaynak: AA
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