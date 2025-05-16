Smokey Robinson'a Cinsel Saldırı Suçlaması: Soruşturma Başlatıldı

Smokey Robinson'a Cinsel Saldırı Suçlaması: Soruşturma Başlatıldı
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Ünlü şarkıcı Smokey Robinson hakkında, dört eski temizlik görevlisinin cinsel saldırı ve tecavüz iddialarıyla mahkemeye başvurması üzerine soruşturma açıldı. Robinson'un avukatı iddiaları reddetti.

LOS ABD'li ünlü şarkıcı ve söz yazarı Smokey Robinson hakkında "tecavüz ve cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Los Angeles yetkilileri, Robinson'un yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradığını iddia eden 4 eski temizlik görevlisinin mahkemeye başvurması üzerine harekete geçti.

Yetkililer, Robinson hakkında "tecavüz ve cinsel saldırı" suçlamasıyla soruşturma başlattı. Ünlü sanatçı hakkındaki suçlamaların "aktif olarak soruşturduğu" açıklandı.

Öte yandan 85 yaşındaki sanatçının avukatı iddiaları reddetti. Avukat, "Mahkemenin Robinson'un yanlış bir şey yapmadığına dair bir karar verileceğinden eminim." dedi.

Olay

Robinson'un dört eski temizlik görevlisi, sanatçının yanında çalıştıkları süre boyunca defalarca cinsel saldırı ve tecavüze uğradıkları iddiasıyla ay başında dava açmıştı.

Dört kadın, 2007-2024 yılları arasında uğradıkları saldırılar nedeniyle en az 50 milyon dolar tazminat talep ediyor.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
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