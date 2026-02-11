Haberler

SMA'lı Teoman bebek ilacına kavuştu

SMA'lı Teoman bebek ilacına kavuştu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuşadası'nda SMA Tip 1 hastası 6 aylık Teoman Çiftçi, ailesinin başlattığı yardım kampanyası sonucunda Almanya'da kök hücre tedavisi almaya başladı. Ailesi, tedavi sürecinin umut verici olduğunu belirtti.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip 1 hastası olan 6 aylık Teoman Çiftçi'nin Almanya'da kök hücre tedavisine başlandı. Oğlu Teoman'ın ilacını aldığını belirten Yağmur Çiftçi, "Aile olarak çok mutluyuz. Teoman artık iyileşmeye başlayacak" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Yağmur ve Enis Talha Çiftçi çiftinin bebekleri Teoman'a, doğumundan 10 gün sonra özel bir hastanede yapılan topuk kanı testinde SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Aile, SMA Tip 1 hastaları için Dubai ve Almanya'da uygulanan gen tedavisine ulaşmak amacıyla 12 Eylül'de Aydın Valiliği izniyle yardım kampanyası başlattı. Toplam maliyeti 1 milyon 682 bin 276 avro olan tedavi için başlatılan kampanya, 13 Ocak'ta yüzde 100'e ulaştı. Kampanyanın tamamlanmasının ardından Teoman bebek ve ailesi, 27 Ocak'ta kök hücre tedavisi için Almanya'ya gitti. Yapılan kan testlerinden sonra Teoman bebeğe özel bir hastanede şırınganın içerisine yerleştirilen Zolgensma ilacı, dün damar yolundan makineyle enjekte edildi. Teoman bebeğin Almanya'daki tedavisi 6 ay boyunca devam edecek.

'DARISI SMA'LI DİĞER ÇOCUKLARIN BAŞINA'

Teoman'ın annesi Yağmur Çiftçi, oğlu iyileşeceği için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bize destek olan tüm bağışçılara teşekkür ederim. Teoman ilacını aldı. Bu bütün ilaç bekleyen çocuklarımıza umut olsun. Bunu herkes görsün. Biz çok zor zamanlar yaşadık ama asla pes etmedik. O yüzden kimse mücadeleyi bırakmasın. Darısı SMA'lı diğer çocukların başına" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama: Sorumluluğu ağır bir görev üstlendim

Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den ilk açıklama
Özgür Özel'den Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilk yorum

Özel'den çarpıcı Akın Gürlek yorumu: Yarın sabah daha zor olacak
Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin sokak köpekleri konusunda tavrı net

Yeni İçişleri Bakanı'nın sokak köpekleri konusunda tavrı net
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi
Sadettin Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı

Saran harekete geçti! Fenerbahçe'den sürpriz Tedesco kararı
Oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi: Yüzmek istedik sonra ölmek istedik

5 yaşındaki oğlunu denizde boğan annenin ilk ifadesi
Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler açıklanacak o veriye çevrildi

Altın ve gümüş için kritik gün: Tüm gözler saat 16.30'a çevrildi
Konut kredisinde bankalar arası rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi

Konut kredisinde rekabet kızıştı! İşte 4 milyon TL'nin geri ödemesi
Yok böyle kavga! TikTok fenomenleri Dubai'yi birbirine kattı

TikTok fenomenleri tatile gittikleri Dubai'yi birbirine kattı
Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar

Yıllar sonra ortaya çıktı! Sahte cesetle gazetecileri kandırmışlar