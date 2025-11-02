SMA Hastası Hulusi Sert İçin Yardım Kampanyası Tamamlandı

Tekirdağ'da SMA hastası 3,5 yaşındaki Hulusi Sert için yürütülen kampanya tamamlandı.

Anne Remziye Sert, AA muhabirine, SMA Tip 2 hastası olan oğlu Hulusi için 2022 yılında başlatılan yardım kampanyasında hedeflenen tutara ulaşıldığını belirtti.

Oğlunun tedavisi için yürütülen kampanyanın diğer hastalar için umut olduğunu aktaran Sert, "Hulusi henüz 14 aylıkken bu sürece başladık. 2,5 yıl kampanyamız devam etti. Sizlerin desteğiyle Hulusi'nin gen tedavi sürecinin fiyatını tamamlamış olduk. İlaç paramızı tamamladık." dedi.

Sert, tedavinin Dubai'de gerçekleşeceğini belirtti.

Oğlunun tedavisinin gerçekleşmesini sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Sert, "Sizlerin az çok demeden vermiş olduğunuz destekle Hulusi tekrardan dünyaya gelecek. Bu bizim mutluluğumuzu derinden etkiliyor. Allah razı olsun yüreği güzel insanlardan, evladımı evladı yerine koyan insanlardan. Biz, Hulusi'nin SMA hastalığı mücadelesinde kocaman bir aileye sahip olduk. Hepiniz bizim için çok kıymetlisiniz. Destek veren herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.