SMA hastası çocuğa yardım için konulan kumbarayı çaldı

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde fatura ödeme merkezine gelen bir şüpheli, SMA hastası bir çocuğa yardım amacıyla konulan kumbarayı çaldı. Olayın detayları güvenlik kameralarına yansıdı ve şüpheli A.Y. olarak tespit edildi.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde fatura ödeme merkezine gelen şüphelinin, SMA hastası çocuğa yardım amacıyla iş yerine konulan kumbarayı çaldığı o anlar kameralara yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında İncilli Mahallesi Mevlana Caddesi üzerinde bulunan fatura ödeme merkezinde meydana geldi. İş yerine gelen şüpheli, faturasını ödedikten sonra SMA hastası bir çocuğa yardım toplamak için konulan kumbarayı çaldı. Şüphelinin kumbarayı alarak montunun içine soktuğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İş yerinin sahibi Okan Güven, kumbaranın çalındığını fark etmesi üzerine polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede şüphelinin A.Y. olduğu belirlendi. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
