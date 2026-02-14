Haberler

Burdur'da yardım kampanyası tamamlanan SMA'lı Atlas Ege için balon uçuruldu

Burdur'un Altınyayla ilçesinde, 1 yaşındaki SMA Tip 1 hastası Atlas Ege Sevinç için düzenlenen yardım kampanyasında katılımcılar mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Burdur'un Altınyayla ilçesinde yardım kampanyası tamamlanan SMA Tip 1 hastası, 1 yaşındaki Atlas Ege Sevinç için balonlar uçuruldu.

Altınyayla Güreş Stadı'nda düzenlenen programa, vatandaşlar ellerinde mavi balonlarla katıldı.

Katılımcılar ellerindeki mavi balonları Atlas Ege için gökyüzüne uçurdu.

Programa, Sevinç ailesi, çocuklar ve aileleri de katıldı.

Kaynak: AA / Burak Ünal - Güncel
