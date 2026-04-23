Slovenya, İsrail'in katılımı nedeniyle boykot ettiği Eurovision'un yerine Filistin temalı yayın yapacak

İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından yarışmadan çekilme kararı alan Slovenya, Eurovision'un yapılacağı tarihlerde Filistin temalı yayın yapacak.

Slovenya'nın kamu yayıncısı Slovenya Radyo ve Televizyonu (RTV SLO) İletişim Dairesince yapılan yazılı açıklamada, Eurovision Şarkı Yarışması'nın yapılacağı 10-20 Mayıs'ta "Filistin'in Sesleri" konulu yayın yapılacağını belirtti.

RTV SLO'nun Filistin'i anlatan film, belgesel, analiz programlarını seyirciyle buluşturacağı ifade edilen açıklamada, Filistin halkının yaşadıklarının ekranda gösterilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Bu arada, Eurovision Şarkı Yarışması'nın yarı finalleri 12 ve 14 Mayıs, finali ise 16 Mayıs'ta yapılacak.

RTV SLO, İspanya, Hollanda, İrlanda, İzlanda ile İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılmasına izin verilmesinin ardından yarışmadan çekilme kararı almıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya inecek
Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı yeni güvenlik modeli

Okullarda yeni dönem! İşte 7 basamaklı güvenlik modeli
Hatay'da otomobilin çarptığı sürüdeki 17 koyun öldü

Altgeçitte korkunç manzara! 10'dan fazlası öldü
Eğirdir Gölü'nde kendiliğinden oluşan doğal yürüyüş yolu şaşırttı

Kendiliğinden ortaya çıktı! 1,5 kilometre uzunluğunda

Irmakta bulunan cesedin kimliği belirlendi: 3 gün önce evlenmiş

Sadece 3 gün önce evlenmiş! Cesedi ırmakta bulundu
Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar

Yine okul çevresi, yine silah! Defalarca ateş açtılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği tehlike: Ülke geneline yayıldı, 62 ilimiz başı çekiyor

"Felaket" olarak nitelendirdiği tehlike ülke geneline yayıldı