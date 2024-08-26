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Slovenya Dışişleri Bakanı Arnavutluk'u AB üyesi olarak görmek istiyor

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Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Arnavutluk'un Avrupa Birliği'nin bir üyesi olmasını istediklerini belirtti. Fajon, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından ortak basın toplantısında konuştu.

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ülkesinin Arnavutluk'u Avrupa Birliği'nin (AB) bir üyesi olarak görmek istediğini söyledi.

Fajon, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki temasları kapsamında, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile bir araya geldi.

Bakanlıkta yapılan görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Fajon, mevkidaşı ile iki ülke arasındaki işbirliğinin tüm olumlu yönlerine ilişkin oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Slovenya ile Arnavutluk'un yakın müttefik olduğunu belirten Fajon, "Slovenya tüm Batı Balkanlar bölgesinin destekçisidir ve Arnavutluk'u Avrupa Birliği'nin bir üyesi olarak görmek istiyor. Slovenya, Arnavutluk'un AB'ye entegrasyonunun güvenli ve kesin bir destekçisi olacaktır." diye konuştu.

Hasani de ikili ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu belirterek, Slovenya'nın, Batı Balkanlar'daki ülkelerin Avrupa perspektifinin güçlü bir savunucusu olduğunu kaydetti.

Slovenya'nın, bölgede AB'ye en hızlı entegre olan ülkelerden olmasından dolayı kendileri için bir model oluşturduğunu ifade eden Hasani, "Görüşmede birçok önemli ikili ve çok taraflı konuyu ele aldık, ancak birleşmiş bir Avrupa yolculuğumuz görüşmede özel bir yer tuttu. Şimdiye kadar Arnavutluk gerekli reformları yerine getirme konusunda önemli adımlar attı." değerlendirmesinde bulundu.

Fajon, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen "Tirana Diplo 2024" Büyükelçiler Konferansına katılmak üzere başkent Tiran'a gelmişti.

28 Ağustos'a kadar devam edecek olan konferansın açılışında Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA / Güncel

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