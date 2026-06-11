Slovenya'da yeni kurulan hükümet, İsrail'e yönelik yaptırımları kaldırdı

Slovenya'da yeni kurulan hükümet, Gazze'de soykırım suçu işleyen İsrail'e yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı.

Slovenya Haber Ajansına (STA) göre, Başbakan Janez Jansa başkanlığında toplanan yeni hükümet, önceki Başbakan Robert Golob liderliğinde alınan, İsrail'le silah ve askeri teçhizat ihracatı ile ithalatını yasaklayan kararı yürürlükten kaldırdı.

Hükümet, ayrıca İsrail'e yönelik diğer tedbirlere ilişkin kararları da iptal etti.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Jansa'yı "İsrail'in dostu" olarak gördüğünü belirterek, "Başbakan Jansa, İsrail'in gerçek bir dostudur. Birlikte büyük işler başaracağız." ifadelerini kullandı.

Slovenya'da önceki başbakan Golob liderliğindeki hükümet, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını soykırım olarak gördüğünü açıklamış ve İsrailli bazı bakanları istenmeyen kişi ilan etmişti. Eski Başbakan Golob'un hükümeti, ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) de İsrail'e yönelik yaptırım uygulama çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Jansa hükümetinin göreve başladıktan sonraki ilk icraatlarından biri de Golob döneminde hükümet binasına asılan Filistin bayrağını yerinden kaldırmak olmuştu. Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, Filistin bayrağını Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na astırmıştı.

Janez Jansa'nın, Slovenya'da 22 Mart'ta düzenlenen genel seçim öncesi "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilmişti.

Slovenya'daki "casus" iddiaları

Genel seçim öncesinde "Black Cube" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddialar gündeme gelmişti.

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, söz konusu şirketten yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiklerini ve muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisi (SDS) Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüklerini öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte kimlikle yabancı yatırım firmasının temsilcisi gibi tanıttıkları, bazı Slovenyalı siyasilerle yaptıkları görüşmeleri kayıt altına aldıkları iddia edilmişti.

Eski Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti. Jansa ise "Black Cube" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek iddiaları yalanlamıştı.

Golob liderliğindeki hükümet, ayrıca 2024'te Filistin Devletini resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatı, ithalatı ve transit geçişi yasaklamıştı. Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.