Haberler

Slovenya'da İsrail ile işbirliği yaptığı iddia edilen parti anketlerde geriye düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Slovenya Demokrat Partisi'nin anketlerdeki oy yüzdesi, İsrailli istihbarat şirketi Black Cube ile görüştüğü iddiaları sonrasında ciddi oranda düştü. Hükümetin iddialara yanıtı ve genel seçim öncesi gelişmeler gündemde.

Slovenya'da, İsrailli istihbarat şirketiyle görüştüğü iddia edilen muhalefetteki Slovenya Demokrat Partisinin, 22 Mart Pazar günü yapılacak genel seçim öncesi anketlerdeki oy yüzdesi ciddi oranda geriledi.

Gözler, pazar günkü genel seçim öncesinde "Black Cube (Kara Küp)" olarak bilinen İsrailli istihbarat şirketinin Slovenya'daki süreci doğrudan etkilediğine dair iddialar üzerine, bu Avrupa Birliği (AB) üyesine çevrildi.

Avrupa genelinde seçimleri izleyen "Europe Elects" adlı kuruluşun paylaştığı anketlerde, mevcut hükümeti karalamak amacıyla İsrail ile işbirliği yaptığı öne sürülen SDS'nin oy oranının ciddi bir düşüş yaşadığı görüldü.

Anketlerde, 17 Mart'ta yüzde 31 ile birinci sırada yer alan SDS'nin oy oranı, iddiaların ardından yüzde 26'ya kadar geriledi.

İktidardaki Özgürlük Hareketi ise yüzde 31 ile ilk sırada yer aldı. SDS ile Özgürlük Hareketi arasında daha önceki anketlerde yüzde 3 olarak kaydedilen fark, ülke gündeminin ilk sırasına yerleşen "casus" iddialarının ardından yüzde 5'e çıkmış oldu.

AB üyesi Slovenya'da halk 90 sandalyeli Ulusal Meclisi belirlemek üzere pazar günü sandık başına gidecek.

Slovenya'daki "casus" iddiaları

Slovenya'da yayımlanan Mladina dergisi, Kara Küp isimli İsrailli istihbarat şirketinden yetkililerin başkent Lübliyana'yı 3 kez ziyaret ettiğini ve muhalefetteki SDS Genel Başkanı Janez Jansa ile görüştüğünü öne sürmüştü.

"Casusların" kendilerini sahte bir kimlikle, yabancı bir yatırım firması temsilcileri gibi tanıttığını aktaran dergi, bazı Slovenyalı siyasilerle yapılan görüşmeleri de kayıt altına aldıklarını savunmuştu."

Başbakan Robert Golob, iddialar üzerine Avrupa Birliği'nden (AB) genel seçimde yabancı müdahalenin olup olmadığının soruşturulmasını istemişti.

Jansa ise "Kara Küp" adını daha önce hiç duymadığını ifade ederek, iddiaları yalanlamıştı.

Golob liderliğindeki hükümet ayrıca, 2024'te Filistin Devleti'ni resmen tanımış, İsrail'den askeri teçhizat ihracatını, ithalatını ve transit geçişini yasaklamıştı. Muhalefet lideri Jansa ise tanıma kararının uzun vadede ülkeye zarar vereceğini öne sürerek referandum talep ettiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Lejla Biogradlija
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in bayrama gölge düşüren hamlesine sert tepki

Bayrama bölge düşüren olaya Erdoğan'dan sert tepki
Ali Babacan'dan dikkat çeken çıkış: 6 yıl sonra AK Parti ile bayramlaşma olacak

6 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor
Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Kayıp çok büyük
İsrail savaşı büyütüyor! Bir ülkeyi daha vurdular

İsrail durmuyor! Bir ülkeyi daha vurdular
Maddeler bomba! Ronaldo'nun sevgilisiyle yaptığı evlilik sözleşmesine bakın

Evlenmek için imzalattırdığı sözleşme inanılır gibi değil
Tarihin en büyük zammı pompaya yansıdı! İşte yeni motorin fiyatları

Tarihin en büyük zammı! İşte yeni fiyatlar
Bitti deniyordu! İşte Türk esnafının en fazla yaptığı meslek

Bitti deniyordu! İşte Türk esnafının en fazla yaptığı meslek