Slovenya Cumhurbaşkanı Pirc Musar, hükümeti kurma görevi için bir isim önermeyeceğini söyledi

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 22 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından hükümeti kurma görevi için bir isim önermeyeceğini bildirdi.

Basına yazılı açıklamada bulunan Pirc Musar, genel seçimin ardından parti liderleriyle görüşmelerini sona erdirdiğini belirterek, "Yeni hükümete liderlik edecek bir aday önermek istemiyorum." ifadelerine yer verdi.

Ulusal basın, Pirc Musar'ın hükümeti kurmak için bir aday göstermemesi halinde parlamento grupları ve milletvekillerinin isim önerebileceğini belirtti.

Slovenya'daki genel seçimi çok az farkla ilk sırada tamamlayan Özgürlük Hareketinin lideri Robert Golob ve ikinci sıradaki Slovenya Demokrat Partisinin (SDS) lideri Janez Jansa'nın ayrı ayrı koalisyon görüşmeleri yaptığı ifade edildi.

Koalisyon görüşmelerinde "kilit" partilerden merkez sağ partisi Resni.ca Genel Başkanı ve Meclis Başkanı Zoran Stevanovic ise SDS'ye destek vereceklerini açıkladı.

Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimde, Golob'un Özgürlük Hareketi yüzde 28,62 ile seçimi kazanırken eski Başbakan Jansa liderliğindeki SDS ise oyların yüzde 27,95'ini almıştı.

Bu arada, SDS lideri Jansa'nın seçim zamanı İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilmişti.