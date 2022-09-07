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Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor Kosova'da

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Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'daki temasları kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani tarafından başkent Priştine'de resmi törenle karşılandı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Kosova'daki temasları kapsamında Kosova Cumhurbaşkanı Vyosa Osmani tarafından başkent Priştine'de resmi törenle karşılandı. İki cumhurbaşkanı gerçekleştirdikleri görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi.

Kaynak: AA / Erkin Keçi - Güncel

Slovenya Priştine Kosova Güncel Haberler

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