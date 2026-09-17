Slovakya Başbakanı Fico'dan "Avrupa çapında askeri çatışma" uyarısı:

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Slovakya Başbakanı Robert Fico, Avrupa çapında bir askeri çatışma ihtimali bakımından durumun hiçbir zaman bugünkü kadar ciddi ve gergin olmadığını belirterek, ülkesinin savaşa sürüklenmesini istemediğini söyledi.

Slovakya Haber Ajansına (TASR) göre, Fico, Presov kentinde yeni akademik yılın açılış töreninde yaptığı konuşmada, Ukrayna'daki savaşın seyri ve Avrupa'nın güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fico, "Avrupa çapında bir askeri çatışma ihtimali bakımından durum hiçbir zaman şimdi olduğu kadar ciddi ve gergin olmamıştı." ifadesini kullandı.

Bir NATO üyesine yönelik silahlı saldırının bütün üyelere yapılmış sayılmasını öngören Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 5. maddesine değinen Fico, Slovakya'nın herhangi bir savaşa dahil olmasını istemediğini söyledi.

Fico, "Evet, NATO'nun bir parçasıyız, buna değer veriyoruz ve işbirliğine, yükümlülüklerimizi yerine getirmeye bağlıyız. Ancak başbakan olarak Slovakya'nın hiçbir zaman silahlı bir çatışmaya sürüklenmemesi için elimden gelen her şeyi yapacağım." diye konuştu.

Bir çatışmanın eşiğinde bulunulduğundan endişe duyduğunu dile getiren Fico, ülkesinin savaştan kaynaklanan sorunlarla karşılaşması halinde neler yaşanacağını hayal edemediğini belirtti.

"Ukrayna'daki askeri çatışma kontrolden çıktı"

Ukrayna'daki savaşın kontrolden çıktığını savunan Fico, şunları kaydetti:

"Bugün Avrupa'da yaşananlar, duyduklarımız ve gördüklerimiz, Ukrayna'daki askeri çatışmanın kontrolden çıktığını gösteriyor. Askeri operasyonları düzenleyen bütün kurallar terk edildi ve sivil altyapı hedef alınıyor. Ukrayna topraklarında büyük askeri operasyonlara tanık olacağımızı düşünüyorum. Ancak beni en çok korkutan, Avrupa'daki askeri söylemin ne kadar güçlendiği."

Savaştan çekindiğini ifade eden Fico, Avrupa Birliği'nin (AB) 2028-2034 bütçesini de eleştirerek, "Görünüşe göre AB'nin 2028-2034 bütçesinin kazananı silah şirketleri olacak. Vatandaşlar değil, silah şirketleri." dedi.

Fico, Ukrayna'yı ziyaret edecek

Fico, konuşmasında Ukrayna'yı ziyaret ederek Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini de açıkladı.

Başbakan Fico, ziyarete ilişkin, "Umarım yarın gece Ukrayna'dan dönerken şimdi olduğum kadar kötümser olmam." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA