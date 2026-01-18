Haberler

Oturdukları dairede başlarından vurulmuş cesetleri bulundu

Güncelleme:
Çorum'da bir baba, şizofren hastası olarak eşiyle birlikte ölü bulundu. Olaydan bir gün önce çocuklarına, annelerini öldüreceğini ve intihar edeceğini söylemişti.

BİR GÜN ÖNCE ÇOCUKLARINA ANNELERİNİ ÖLDÜRECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Dumlupınar 48'inci sokakta bir apartman dairesinde karı kocanın silahla vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili olayın detayları, polis ekiplerinin yaptığı çalışma ile ortaya çıktı. Hasan Bulut'un şizofren hastası olduğu ve bir gün önce yakınlarıyla yaptığı telefon görüşmesinde çocuklarına annelerini öldüreceğini ve ardından intihar edeceğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede Hasan Bulut'un eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. Ölen karı kocanın cansız bedenleri otopsi için Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR / ÇORUM,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
