AK Parti ile YRP arasındaki bayramlaşma keyifli başladı, gergin devam etti

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde Ankara'da siyasi parti temsilcilerinin karşılıklı bayram ziyaretleri devam ediyor. AK Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi'ne bayram ziyaretinde bulundu.

Yeniden Refah Partisi'nde, bayramlaşmak amacıyla gelen heyetleri Genel Başkan Vekili Doğan Aydal, Ar-Ge Başkan Yardımcısı Erkan Serbest, Kadın Kolları Ar-Ge Başkanı Merve Güner, Kadın Kolları Ekonomik İşler Başkanı Aynur Yangaz ağırladı.

YRP'yi, AK Parti'den Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Derya Öztekin, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Salih Aydın ziyaret etti. AK Parti heyeti ziyarete çiçek ve çikolata ile geldi. Yıldız, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AK Parti ailemizin selamlarını getiriyoruz" dedi. YRP'li Doğan Aydal da "Değerli başkanımızın selam ve sevgilerini iletiyorum" diye karşılık verdi.

"PAYLAŞMADIĞIMIZ SÜRECE ZENGİN YİNE ZENGİN FAKİR YİNE FAKİR"

Aydal, "'Kurban paylaşmaktır' deniliyor ama ne yazık ki bizim ülkemizde de birçok ülkede de bir grup çok zengin, çoğunluk fakir, bir de arada geçişler var. Bu ortadan kaldırılmadığı sürece biz paylaşamıyoruz demektir. Biz bir türlü dengeyi kuramıyoruz demektir. Bizim gayretimiz de bu vatandaşlar arasındaki paylaşımı ülke bazında yayabiliyor olmak. Bunu yapamadığımız sürece zengin gene zengin, fakir gene fakir. Hangi ülkeye bakarsanız bakın bir zümre çok zengin, çok büyük çoğunluğu fakir arada devlet bürokrasisi olan yüzde 10-15 geçiş bandı var. Eğer yüzde 70'i fakirse biz bu öğretiden çok faydalanamıyoruz demektir" diye konuştu.

"BİRAZ DAHA YOĞUN ÇALIŞMANIZ LAZIM"

Bunun üzerine AK Partili Yıldız'ın "Tabii ki toplumsal adaletin sağlanması, fırsat eşitliği temelinde ilgili adımların atılması hususunda gerçekten bizler de yoğun bir şekilde çalışmayı sürdürüyoruz" şeklindeki sözlerine, YRP'li Aydal, "Biraz daha yoğun çalışmanız lazım" yanıtını verdi.

ÜNİVERSİTE ELEŞTİRİSİ

Doğan Aydal, "2011-2012'de dünyada ilk bine soktuğumuz bizim 20 üniversitemiz vardı. 2022-2023 verileri açıklandı. İlk 500'de hiç üniversitemiz yok. Şimdi 500 ila 1000 arasında 9 üniversitemiz kalmış. Dolayısıyla binaları şatafatlı yapmak çok bir şey çözmemiş. O yüzden biraz daha gayretiniz gerekiyor" diye konuştu.

Bayramlaşmanın ardından Yeniden Refah Partisi heyeti, AK Parti heyetine çeşitli kitaplar hediye etti.