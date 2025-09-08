Haberler

Siyasetçi ve Yazar Agah Oktay Güner Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan Agah Oktay Güner, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Cenaze töreni yarın TBMM'de düzenlenecek.

(ANKARA) - Kültür Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı görevlerinde bulunan siyasetçi ve yazar Agah Oktay Güner, 88 yaşında yaşamını yitirdi. Güner için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

41. Hükümet'te Ticaret Bakanlığı, 53. Hükümet'te Kültür Bakanlığı görevlerinde bulunan Agah Oktay Güner, vefat etti. Güner için yarın saat 14.00'te TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek.

Agah Oktay Güner kimdir?

Güner, 16. Dönem Konya, 20. Dönem Ankara ve 21. Dönem Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 1977-78 yıllarında Süleyman Demirel'in başbakanlığındaki 41. Hükümet'te Ticaret Bakanı olarak görev alan Güner, 1996 yılında Mesut Yılmaz'ın başkanlığındaki 53. Hükümet'te ise Kültür ve Turizm Bakanlığı görevini üstlendi.

Kaynak: ANKA / Güncel
26 ilde yapılan bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi

Bu anket çok konuşulur: İşte emeklilerin birinci partisi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Wanda Nara çok üzülecek! Icardi, China Suarez çifti için sürpriz iddia

Wanda Nara çok üzülecek! Icardi çifti için sürpriz iddia
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.