Sivrihisar ve Mihalgazi'de Gaziler Günü törenlerle kutlandı

Eskişehir'in Sivrihisar ve Mihalgazi ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Sivrihisar Adliye Sarayı önündeki Atatürk Anıtı'nda gerçekleştirilen törende Kaymakam Hüseyin Sayın, Hava Meydan Komutanı Albay Tuncay Atlan ve Belediye Başkanı Habil Dökmeci çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Teğmen Yusuf Çağrı Ulu günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Prof. Dr. Mehmet Kaplan Ortaokulu öğrencisi Zehra Sıla Şevik de şiir okudu.

Program, Kaymakamlık toplantı salonunda gaziler onuruna düzenlenen "Gazilerle Buluşma" etkinliğiyle sona erdi.

Mihalgazi'deki törende ise İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalar yapıldı.

Etkinliğe Kaymakam Tolga Tanış, Belediye Başkan Vekili Mustafa Mercan, daire amirleri ve öğrenciler katıldı. Program, Şehit Nuri Tavşanlıoğlu'nun mezarının ziyaret edilip dua edilmesiyle tamamlandı.