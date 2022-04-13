Sivrice Kaymakamı Vural, iftarda esnafla buluştu

Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, iftarda esnafla bir araya geldi.

Öğretmenevinde düzenlenen programda Kaymakam Vural, esnafla iftar yaptı.

Programda esnaf ile bir süre sohbet eden Vural, ramazanın birlik ve beraberlik ayı olduğuna işaret etti.

Her zaman esnafın yanında olduklarını ifade eden Vural, esnafın taleplerinin karşılanması ve sorunlarının çözümü noktasında gayret gösterdiklerini dile getirdi.

İlçe esnafı, Kaymakam Vural'a teşekkür etti.