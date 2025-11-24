Sivrice'de Devrilen Kamyonun Sürücüsü Yaralandı
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen olayda, bariyerlere çarparak devrilen kamyondaki sürücü M.B.U. yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ve jandarma ekipleri, yaralı sürücüyü araçtan çıkararak hastaneye kaldırdı.
M.B.U. (30) idaresindeki 23 AB 081 plakalı kamyon, Gözeli yol ayrımında bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Yaralı sürücü Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel