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Sivil Savunma, Hamis Muşayt'ta tehlike alarmı verildiğini, tehlike geçtiğini duyurdu

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Hamis Muşayt kentinde erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu. Daha sonra yapılan açıklamada kentteki tehlikenin geçtiği bildirildi; Husilerin askeri sözcüsü, hava üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Hamis Muşayt kenti için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.

Sivil Savunma Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, Hamis Muşayt kentinde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtildi.

Uyarı mesajı alan kişilerden sakin olmaları ve resmi makamların talimatlarına uymaları istendi.

Tehlike ortadan kalkana kadar en yakın güvenli yere, özellikle bina içindeki pencerelerden uzak bir odaya geçilmesi ve ev ya da binadan çıkılmaması gerektiği belirtildi.

Dışarıda olanların da en yakın binaya girmeleri veya sağlam bir bariyerin arkasına siper almaları gerektiği aktarıldı.

Sivil Savunma Müdürlüğünden daha sonra yapılan açıklamada, Hamis Muşayt'taki tehlikenin geçtiği kaydedildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Hamis Muşayt kentindeki hava üssünün hedef alındığını iddia etmişti.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'nun Husilere yönelik askeri operasyonlarına misilleme olarak, Husiler sık sık Suudi Arabistan'ın sınır bölgelerini ve güney vilayetlerini hedef alıyor.

Bölgedeki askeri alanlar ve kritik altyapı tesisleri, zaman zaman Yemen sınırından fırlatılan insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle saldırılara maruz kalıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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