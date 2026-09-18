Haberler

Sivil havacılıkta emniyet olaylarının zorunlu ve gönüllü raporlanmasına dair sistemler güçlendirilecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+41 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Havacılık emniyetinin artırılması için sivil havacılık emniyet olaylarının raporlanması, toplanması, depolanması, korunması, bunların analizi, incelenmesi ve bilgi alışverişinde bulunulmasına yönelik sistemler daha güçlü hale getirilecek.

Havacılık emniyetinin artırılması için sivil havacılık emniyet olaylarının raporlanması, toplanması, depolanması, korunması, bunların analizi, incelenmesi ve bilgi alışverişinde bulunulmasına yönelik sistemler daha güçlü hale getirilecek.

???????Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Sivil Havacılık Emniyet Olayları Yönetmeliği (SHY-OLAY), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle havacılık emniyetinin artırılmasını teminen sivil havacılık emniyet olaylarının raporlanması, toplanması, depolanması, korunması, bunların analizi, incelenmesi ve bilgi alışverişinde bulunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Emniyet olaylarından elde edilen bilgilerin etkin şekilde değerlendirilmesi, benzer olayların tekrarının önlenmesi ve böylece uçuş emniyetinin sürekli olarak geliştirilmesini amaçlayan yönetmelikle zorunlu ve gönüllü raporlama sistemlerinin oluşturulması, olayların zamanında bildirilmesi, risk esaslı olarak değerlendirilmesi, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenerek takip edilmesi ile emniyet verilerinin elektronik ortamda toplanması ve analiz edilmesine yönelik bütüncül bir sistem oluşturuluyor.

Buna göre, SHY-OLAY ile sivil havacılığın tüm alanlarındaki emniyet olayları, tek bir düzenleme altında ele alınacak.

Yönetmelikle zorunlu ve gönüllü raporlama sistemleri güçlendirilecek, olaylar risk esaslı olarak incelenecek ve analiz edilecek, düzeltici ve önleyici faaliyetler etkin şekilde takip edilecek.

Ayrıca, olayları raporlayan kişiler ve bilgi kaynakları korunacak, emniyet verileri uçuş emniyetinin geliştirilmesi amacıyla kullanılacak.

Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.??????????????

Kaynak: AA
Denizli'de CHP ilçe başkanının bahçesinde 20 kök kenevir çıktı! Tutuklanıp görevden alındı

İhbar bahçeye götürdü! 20 kök çıkınca ilçe başkanı tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazıklanmamak için neler yapmış! Fenerbahçeli yıldızın eşinden bomba paylaşım

Kocasını tanımayan yok! İstanbul için yaptığı paylaşım olay oldu
Hasan Atilla Uğur böyle gözaltına alındı! O anlar kamerada

Maskeyle geldiği havalimanından böyle alındı
Osimhen krizi büyüyor! Galatasaray'dan olay hamle

Osimhen için kritik görüşme! Galatasaray harekete geçiyor
iPhone 18 Pro Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatı

Milyonların heyecanla beklediği telefon Türkiye'de satışa sunuldu
MEB öğretmen il dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! On binlerce öğretmen bekliyor

İl dışı atama sonuçları bugün açıklanıyor! İşte beklenen saat
Türk futbolunda bir devir kapandı! Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti

Yıldız futbolcu Milli formaya veda etti
Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu'ndan ilk açıklama

Hakkında gözaltı kararı verilen Afra Saraçoğlu, sessizliğini bozdu