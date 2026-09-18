Sivil havacılıkta emniyet olaylarının zorunlu ve gönüllü raporlanmasına dair sistemler güçlendirilecek

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Havacılık emniyetinin artırılması için sivil havacılık emniyet olaylarının raporlanması, toplanması, depolanması, korunması, bunların analizi, incelenmesi ve bilgi alışverişinde bulunulmasına yönelik sistemler daha güçlü hale getirilecek.

???????Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) Sivil Havacılık Emniyet Olayları Yönetmeliği (SHY-OLAY), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelikle havacılık emniyetinin artırılmasını teminen sivil havacılık emniyet olaylarının raporlanması, toplanması, depolanması, korunması, bunların analizi, incelenmesi ve bilgi alışverişinde bulunulmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Emniyet olaylarından elde edilen bilgilerin etkin şekilde değerlendirilmesi, benzer olayların tekrarının önlenmesi ve böylece uçuş emniyetinin sürekli olarak geliştirilmesini amaçlayan yönetmelikle zorunlu ve gönüllü raporlama sistemlerinin oluşturulması, olayların zamanında bildirilmesi, risk esaslı olarak değerlendirilmesi, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenerek takip edilmesi ile emniyet verilerinin elektronik ortamda toplanması ve analiz edilmesine yönelik bütüncül bir sistem oluşturuluyor.

Buna göre, SHY-OLAY ile sivil havacılığın tüm alanlarındaki emniyet olayları, tek bir düzenleme altında ele alınacak.

Yönetmelikle zorunlu ve gönüllü raporlama sistemleri güçlendirilecek, olaylar risk esaslı olarak incelenecek ve analiz edilecek, düzeltici ve önleyici faaliyetler etkin şekilde takip edilecek.

Ayrıca, olayları raporlayan kişiler ve bilgi kaynakları korunacak, emniyet verileri uçuş emniyetinin geliştirilmesi amacıyla kullanılacak.

Yönetmelik, 6 ay sonra yürürlüğe girecek.??????????????

Kaynak: AA