Siverek'teki Lise Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Koreografisi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek için "Sumud" yazılı koreografi oluşturdu.

Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve filoya destek vermek amacıyla okulun bahçesinde bir araya geldi.

Okulun bahçesinde yaklaşık 150 öğrenci "Sumud" yazılı koreografi oluşturdu, Türk ve Filistin bayrağı açtı.

Okulun müdürü Abdullah Konak, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır devam eden İsrail zulmünü lanetlemek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla öğrencilerin bileklerine mavi kurdele taktıklarını belirten Konak, "Bununla beraber Sumud yazılı koreografi çalışması yaptık. Böylelikle öğrencilerimize orada yaşananları anlattık ve öğrencilerimizde empati duygusu oluştu. Böyle bir farkındalık çalışması yaptık. Amacımız oradaki zulmün son bulmasını dilemek ve dua ederek kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek. Çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.