Haberler

Siverek'teki Lise Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Koreografisi

Siverek'teki Lise Öğrencilerinden Gazze'ye Destek Koreografisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla 'Sumud' yazılı koreografi oluşturdu ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na destek için "Sumud" yazılı koreografi oluşturdu.

Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek ve filoya destek vermek amacıyla okulun bahçesinde bir araya geldi.

Okulun bahçesinde yaklaşık 150 öğrenci "Sumud" yazılı koreografi oluşturdu, Türk ve Filistin bayrağı açtı.

Okulun müdürü Abdullah Konak, AA muhabirine, yaklaşık 2 yıldır devam eden İsrail zulmünü lanetlemek ve Filistin halkının yanında olduklarını göstermek için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Küresel Sumud Filosu'na destek olmak amacıyla öğrencilerin bileklerine mavi kurdele taktıklarını belirten Konak, "Bununla beraber Sumud yazılı koreografi çalışması yaptık. Böylelikle öğrencilerimize orada yaşananları anlattık ve öğrencilerimizde empati duygusu oluştu. Böyle bir farkındalık çalışması yaptık. Amacımız oradaki zulmün son bulmasını dilemek ve dua ederek kardeşlerimizin yanında olduğumuzu belirtmek. Çalışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Erdoğan'dan MHP ve DEM Parti'ye teşekkür: Terör belası bitme noktasında

Meclis açılışına damga vurdu! Erdoğan'dan 2 partiye teşekkür
Meclis açılışında DEM Parti ve İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ayakta karşıladı

Erdoğan Meclis'te! DEM Parti ve İYİ Parti'den dikkat çeken tavır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
90 dakikada dünyaları kazandılar! Galatasaray'ın kasası ağzına kadar doldu

Galatasaray 90 dakikada dünyaları kazandı
Ünlü oyuncu Birce Akalay'dan yürek burkan paylaşım

Ünlü oyuncuyu yıkan haber: Çok genç yaşta aramızdan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.