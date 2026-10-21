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Siverek'te otomobil şarampole devrildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

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Siverek'te otomobil şarampole devrildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Diyarbakır kara yolu Çağa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 RR 003 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu Çağa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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