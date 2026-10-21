Siverek'te otomobil şarampole devrildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Siverek'te otomobil şarampole devrildi, yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Siverek-Diyarbakır kara yolu Çağa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 45 RR 003 plakalı otomobil, Siverek- Diyarbakır kara yolu Çağa Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada araçtaki 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA