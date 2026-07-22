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Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Mahmut Toy (32) idaresindeki 06 FT 3582 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolunun Karahisar Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile Kübra Turan Toy (24), Yasin Belge (26) ve Mehmet Toy (1) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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