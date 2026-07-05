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Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

M.B. idaresindeki 79 ABS 888 plakalı otomobil, Siverek-Diyarbakır kara yolu kırsal Çağa Mahallesi yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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