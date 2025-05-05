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Siverek'te Okulda Yorgun Mermi Isabet Eden Öğrenci Yaralandı

Siverek'te Okulda Yorgun Mermi Isabet Eden Öğrenci Yaralandı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki ilkokulda 8 yaşındaki Elif Yıldız, ders dinlerken yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı. Olay sonrası jandarma A.U'yu gözaltına aldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, ilkokulda ders dinleyen Elif Yıldız, yorgun merminin isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kırsal Uzunziyaret Mahallesi'ndeki ilkokulda, sınıfta ders dinleyen 8 yaşındaki Elif Yıldız'a yorgun mermi isabet etti.

Öğretmenin ihbarı üzerine okula gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, buradaki ilk tedavisinin ardından Diyarbakır'a sevk edildi.

Jandarma ekipleri olaya ilişkin A.U'yu gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
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