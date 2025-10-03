Haberler

Siverek'te Neolitik Dönem Mimarlığı Üzerine Söyleşi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Neolitik dönemde kamusal ve sivil mimarlığın izlerinin konuşulduğu bir söyleşi düzenlendi. Kocaeli Üniversitesi'nden Arkeolog Özlem Ekinbaş Can, kazılarla elde edilen verileri paylaşarak Neolitik dönemin mimarisine ışık tuttu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Neolitik dönemde kamusal ve sivil mimarlığın izleri söyleşisi düzenlendi.

Siverek Belediyesi tarafından tarihi Gümrük Hanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Kocaeli Üniversitesi Arkeometri Çalışma Grubu'ndan Arkeolog Özlem Ekinbaş Can, 2018-2022 yılları arasında Diyarbakır Ambar Çayı'nda yürütülen kazılarda elde edilen verileri anlattı.

Gre Fılla kazıları ışığında yukarı Dicle havzasında çanak çömleksiz Neolitik dönem mimarisi hakkında bilgiler veren Can, 11 bin yıl önce iskan edilmiş bir yerleşim yerinden söz edildiğini söyledi.

Can, neolitik dönem mimarisinin çağdaş dönem mimarisine de ışık tuttuğunu aktardı.

Ekinbaş Can, etkinlik sonunda kitabını imzaladı.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
Ali Babacan gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını Haberler.com'a anlattı

Gündem yaratan fotoğrafın perde arkasını ilk kez anlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elbise ile görüldü, pijama ile bulundu! Güllü'nün ölümünde çelişkili detay

Ölümünde şok İddia: Elbiseyle görüldü, pijamayla bulundu
310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu

310 yıl önce batan geminin enkazında 1 Milyon dolarlık sikke bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.