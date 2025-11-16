Haberler

Siverek'te Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 64 yaşındaki Hacı Özpolat hayatını kaybetti. Eşi Safiye Özpolat ise hastaneye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde karbonmonoksit gazından zehirlenen kişi hayatını kaybetti.

Hacı (64) ve Safiye Özpolat (65) çifti, yakınları tarafından Sarıkaya Mahallesi'ndeki evlerinde hareketsiz halde bulundu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen çift, sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hacı Özpolat kurtarılamadı, Safiye Özpolat ise Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı - Güncel
