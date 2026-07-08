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Şanlıurfa'da kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde balkonda oynayan 3 yaşındaki Y.S'nin kafası demir korkuluğa sıkıştı. İtfaiye ekipleri özel aparatla korkuluğu genişleterek çocuğu kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kafası demir korkuluğa sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Haliliye Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan 3 yaşındaki Y.S'nin kafası demir korkuluğa sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel bir aparatla korkuluğu genişleterek çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı.

Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Cuma Sarı
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