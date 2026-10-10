Sivas Zara'da Kılınç'ın babası adına kurduğu 24 bilgisayarlı teknoloji sınıfı açıldı

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Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever iş insanı tarafından yaptırılan teknoloji sınıfı törenle açıldı.

İş insanı Hasan Kılınç, kendisiyle aynı ismi taşıyan merhum babası Hasan Kılınç adına İsmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu binasında 24 bilgisayar ve donanımdan oluşan teknoloji sınıfı kurdu.

Teknoloji sınıfının açılışında konuşan Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, desteklerinden dolayı Kılınç'a teşekkür ederek, "Teknoloji eğitim alanında da günümüzün vazgeçilmez unsurudur. Bu sebeple hayırsever iş insanımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

İlçe Müftüsü Yunus Güleç'in yaptığı duanın ardından ilçe protokolü tarafından teknoloji sınıfının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, Zara Milli Eğitim Müdürü Rıfat Kalkan, Okul Müdürü Şükrü Günay, okul müdürleri ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA