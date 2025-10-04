Sivas'ta zincirleme kaza faciası! 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı

Sivas'ta, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden olan otomobilin sürücüsü Fadime Şimşek Göze (39) hayatını kaybetti, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

Sivas'ta feci bir kaza meydana geldi. Kaza, saat 16.00 sıralarında, Sivas-Erzincan kara yolu Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri önünde yaşandı.

Bir otomobil, sürücüsü Fadime Şimşek Göze'nin kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek, seyir halindeki A.D. (30) yönetimindeki hafif ticari araca çarptı. Arkadan gelen Y.M. idaresindeki minibüs de duramayıp hafif ticari araca çarptı.

ZİNCİRLEME KAZADA BİLANÇO AĞIR

İhbarla bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil ve hafif ticari aracın sürücüleri ile hafif ticari araçta yolcu olan Ş.N.D. (30), Ö.G.D. (6) ve M.B.D. (2) yaralandı. Minibüsün sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Numune hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan otomobilin sürücüsü Fadime Şimşek Göze, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilgili soruşturma başlatıldı.