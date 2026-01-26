Haberler

Sivas'ta 4 araç zincirleme kazaya karıştı: 8 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 4 aracın karıştığı olayda 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Sivas-Kayseri kara yolunun Hanlı köyü yakınlarında meydana geldi. S.K. (47) yönetimindeki 60 ABB 703 plakalı kamyon devrildi. A.A.'nın (44) kullandığı 27 BCC 038 plakalı otomobil de devrilen kamyona çarptı. Y.A. (35) idaresindeki 44 AIE 697 plakalı TIR ile İ.Ç.'nin (58) kullandığı 60 SE 567 plakalı yolcu otobüsü de kazaya karıştı. Kazada sürücüler S.K., A.A., Y.A. ile kamyonda bulunan Ç.K. (15), otomobilde bulunan A.A. (9), E.H. (42), T.S. (12) ve H.S. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Şarkışla ve Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
