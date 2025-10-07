Sivas'ta Zeron Buğdayı Hasat Edildi, Kaliteli Bulgur Üretildi

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) Merkezi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ekimi yapılan zeron buğdayı, analizlerin ardından hasat edilerek bulgura dönüştürüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, hasat edilen organik zeron buğdayı, Kangal ilçesinde Bahri Şahin taş değirmende öğütülerek bulgur haline getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Sivas İl Temsilcisi İshak Kaan Usta, zeron buğdayının yüksek protein ve guluten değerleriyle yüksek kaliteli bulgur ve un ürünleri üretimine son derece uygun olduğunu belirtti.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyarette çalışmayı yapan ekibe de teşekkür eden Usta, "Zeron buğdayından üretilen bulguru pişirdik, son derece kaliteli ve lezzetli olduğunu gördük. Sivas'ımızın bu tür yerel tarımsal değerlerine sahip çıkıyoruz. Bu tarz üretimlerin desteklenmesi şart. Üniversitemizin AR-GE merkezindeki tüm çalışmalarda yanlarında olacağız. Emeği geçen tüm hocalarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.