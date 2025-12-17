Haberler

Yaralı yaban keçisi, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Sivas'ın Gürün ilçesinde yaralı halde bulunan yaban keçisinin tedavi edilerek doğaya bırakıldığını açıkladı.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, Sivas'ta yaralı halde bulunan yaban keçisinin tedavisinin ardından doğaya bırakıldığını duyurdu.

DKMP Genel Müdürü Çokçetin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sivas'ın Gürün ilçesinde hayvanlarını otlatan duyarlı bir vatandaşımız tarafından bulunan yaralı yaban keçisi, ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle tedavi altına alındı. Veteriner hekimimizce sağlık kontrolleri yapılan ve gerekli tedavileri tamamlanan yaklaşık 5 yaşındaki yaban keçisi, iyileşme sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakıldı. Göstermiş olduğu duyarlı davranışı sebebiyle vatandaşımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

