Sivas'ta Yağdonduran Tüneli açılışa hazırlanıyor

Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında yapılan Yağdonduran Tüneli'nin açılışı yaklaşıyor. Tünel, kış aylarında yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldıracak.

Sivas'ın Kangal ile Ulaş ilçeleri arasında 2 tüp şeklinde yapımı tamamlanan 1567 metre uzunluğundaki Yağdonduran Tüneli açılışa hazırlanıyor.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas- Malatya kara yolu Yağdonduran geçidinde kış aylarında yaşanan ulaşım sorununu ortadan kaldıracak tüneli inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Şimşek ve beraberindekiler, çift tüp şekilde inşa edilen, bağlantı yolları ile uzunluğu 5 bin metreye ulaşan tünelde test sürüşü de gerçekleştirdi.

Proje hizmete girdiğinde güzergahın 1500 metre kısalacağı belirtildi.