Köye inen vaşaklar, kurtlar tarafından kovalandı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine gelen iki vaşağın, kendilerini kovalayan iki kurttan kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Köyde vahşi hayvanların sıklıkla görülmesi dikkat çekti.

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde yiyecek aramak için yerleşim yerine gelen iki vaşağın kendilerini kovalayan iki kurttan kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçeye bağlı Kılıçköy'de köy muhtarlığı tarafından yerleştirilen güvenlik kamerasına nesli tehlike altındaki ormanın hayaleti olarak bilinen 2 vaşak yansıdı. Köyün çevresinde dolaşan vaşakların, bölgeye yiyecek aramak için gelen 2 kurt tarafından kovalandığı görüldü. Vaşaklar kaçarken, kurtların bir süre daha köyün çevresinde dolaştığı anlar dikkat çekti.

Önceki gün de aynı köyde gezinen bir vaşağın tavşanı avlama anı güvenlik kamerasına yansımıştı. Köyde kış nedeniyle yaşayan kişi sayısının azalması dolayısıyla vahşi hayvanların sık sık bölgeye uğradığı belirtildi.

