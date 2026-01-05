Haberler

Sivas'ta vaşağın tavşanı avlama anı güvenlik kamerasında

İmranlı ilçesinde bir vaşağın tavşanı avlama anı, köy muhtarlığının güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kılıçköy'de fark ettiği tavşanı kovalamaya başlayan vaşak, avının izini sürdü ve başarılı bir av gerçekleştirdi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde vaşağın tavşanı avlama anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İlçeye bağlı Kılıçköy'de gezinen vaşak, karla kaplı arazide fark ettiği tavşanın izini sürdü.

Tavşanı kovalayan vaşak, daha sonra avını yakaladı.

Vaşağın tavşanı avlama anı, köy muhtarlığının güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Köy muhtarı Temur Kılıç, kışın sessiz olmasından dolayı yabani hayvanların sıklıkla köye geldiğini belirterek, "Köylülerimizin hasret çekmesi nedeniyle kamera bağladık. Kameralar sayesinde doğanın gerçeği gözler önüne serildi. Görüntüleri izleyen köylülerimiz, vaşağın tavşan avına şahit oldular." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer - Güncel
