Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 14 parça halinde, 31 bin 658 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 200 mililitre sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Kaynak: AA