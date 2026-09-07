Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
Sivas'ta uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Üzerlerinde ve evlerinde 31 bin 658 kullanımlık sentetik uyuşturucu, ham madde ve hap ele geçirildi. Zanlılardan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest kaldı.
Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 14 parça halinde, 31 bin 658 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu, 200 mililitre sentetik uyuşturucu ham maddesi ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.