Sivas'ta Traktör Yüklü Kamyon Devrildi: 3 Yaralı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
E.E. yönetimindeki 58 ACP 197 plakalı traktör yüklü kamyon Suşehri-İmranlı kara yolunun Polat köyü yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücünün yanı sıra ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle kamyon kasasında bulunan traktörde de hasar oluştu.
Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel