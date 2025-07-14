Sivas'ta Traktör Yüklü Kamyon Devrildi: 3 Yaralı

Sivas'ta Traktör Yüklü Kamyon Devrildi: 3 Yaralı
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Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktör yüklü kamyonun devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

E.E. yönetimindeki 58 ACP 197 plakalı traktör yüklü kamyon Suşehri-İmranlı kara yolunun Polat köyü yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücünün yanı sıra ile araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle kamyon kasasında bulunan traktörde de hasar oluştu.

Kaynak: AA / Faruk Kara - Güncel
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