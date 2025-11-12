Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Kekeç köyü yakınlarında meydana geldi. Yunus Kayışoğlu (56) yönetimindeki 16 AKE 885 plakalı otomobil, Muammer Tepetam'ın (39) kullandığı 61 DJ 029 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücülerden Yunus Kayışoğlu kaza yerinde yaşamını yitirtirken, Muammer Tepetam ile aynı araçta bulunan Ali Tatar (41) yaralandı. Yaralılar ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Yunus Kayışoğlu'nun cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.