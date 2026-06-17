Haberler

Sivas'ta tırla çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Sivas'ta tırla çarpışan otomobil sürücüsü ağır yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta tır ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

E.K. (35) yönetimindeki 58 AV 561 plakalı otomobil, Gültepe Mahallesi Küçük Sanayi Caddesi'nde A.İ.B. idaresindeki 58 AHA 535 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serhat Zafer
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi belli oldu

İşte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görevden alınan TRT spikerinin maç öncesi videosu ortaya çıktı

Olacaklardan habersizken çektiği video ortaya çıktı
Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu

Sizce bu normal mi? Sosyal medyayı ikiye bölen baba-kız diyaloğu
Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı

Kafa kafaya çarpıştılar! Lüks otomobilden geriye hurda yığını kaldı
Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi

Muhittin Böcek'in iki şoförü tahliye edildi
Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören

Duruşma hayatını kaybeden savcı için hüzünlü tören
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı

Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Erdoğan el attı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı

Denizin ortasında olup biteni görenler telefona sarıldı