Sivas'ta Tır ile Pikap Çarpıştı: 1 Ölü

Sivas'ta Tır ile Pikap Çarpıştı: 1 Ölü
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Sivas'ın İmranlı ilçesinde tır ile pikabın çarpışması sonucu 50 yaşındaki pikap sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde tır ile pikabın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

F.A. (32) yönetimindeki 58 ADT 297 plakalı tır, Sivas-Erzincan kara yolu Kanlıarmut geçidinde, M.Y'nin (50) kullandığı 61 AEC 578 plakalı pikap ile çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve İmranlı Acil Yardım ve Kurtarma Derneği (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi.

Kazada, pikap sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA / Lokman Sevindik - Güncel
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