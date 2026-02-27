Haberler

Sivas'ta resim yarışmasında dereceye giren öğrenci ödüllendirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burhan Haksever İlkokulu öğrencisi Bilgehan Yaraş, düzenlenen 'Su Verimliliği Seferberliği' temalı resim yarışmasında il ikincisi olarak ödüllendirildi. Okul müdürü Kenan Sarı, öğrencisinin çevre duyarlılığına dikkat çekti.

Sivas'ta düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği" temalı resim yarışmasında il ikincisi olan öğrenci, okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Burhan Haksever İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Bilgehan Yaraş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmasında il ikincisi oldu.

Okul Müdürü Kenan Sarı, dereceye giren öğrencisine çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencisini başarısından dolayı tebrik eden Sarı, "Su, sadece bir kaynak değil, yaşamın kendisidir. Bilgehan'ın bu bilinci bir projeye dönüştürerek derece alması, okulumuzun çevre duyarlılığının en güzel kanıtıdır. Sadece bir ödül kazanmadı, aynı zamanda suyun her damlasının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı." dedi.

Sarı, Bilgehan Yaraş ve sınıf öğretmeni Songül Karaca'ya başarılarının devamını diledi.

Bilgehan Yaraş ise il ikincisi olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine destek olan okuluna ve öğretmenlerine teşekkür eden Yaraş, "Dünyamızın sınırlı kaynaklarını korumak hepimizin görevi. Çizdiğim resim ile bu konuda küçük de olsa bir farkındalık yaratabildiysem ne mutlu bana. Destekleri için okul müdürüme ve öğretmenime teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler

Savaş sırasında bomba görüntü! O anları cep telefonuyla kaydettiler
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın