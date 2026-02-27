Sivas'ta resim yarışmasında dereceye giren öğrenci ödüllendirildi

Sivas'ta düzenlenen "Su Verimliliği Seferberliği" temalı resim yarışmasında il ikincisi olan öğrenci, okul yönetimi tarafından ödüllendirildi.

Burhan Haksever İlkokulu 4/A sınıfı öğrencisi Bilgehan Yaraş, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmasında il ikincisi oldu.

Okul Müdürü Kenan Sarı, dereceye giren öğrencisine çeşitli hediyeler verdi.

Öğrencisini başarısından dolayı tebrik eden Sarı, "Su, sadece bir kaynak değil, yaşamın kendisidir. Bilgehan'ın bu bilinci bir projeye dönüştürerek derece alması, okulumuzun çevre duyarlılığının en güzel kanıtıdır. Sadece bir ödül kazanmadı, aynı zamanda suyun her damlasının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı." dedi.

Sarı, Bilgehan Yaraş ve sınıf öğretmeni Songül Karaca'ya başarılarının devamını diledi.

Bilgehan Yaraş ise il ikincisi olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

Kendisine destek olan okuluna ve öğretmenlerine teşekkür eden Yaraş, "Dünyamızın sınırlı kaynaklarını korumak hepimizin görevi. Çizdiğim resim ile bu konuda küçük de olsa bir farkındalık yaratabildiysem ne mutlu bana. Destekleri için okul müdürüme ve öğretmenime teşekkür ederim." diye konuştu.