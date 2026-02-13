Haberler

Sivas'ta yağmur ve kar suları taşkınlara yol açtı, evleri su bastı

Güncelleme:
Sivas'ta etkili olan yağmur ve kar erimeleri nedeniyle su baskınları yaşandı. Özellikle Karşıyaka Mahallesi'ndeki evlerin bodrum ve zemin katları suyla doldu. Belediye ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

SİVAS'ta gece saatlerinde etkili olan yağmur ve karların erimesi sonucu su baskınları yaşandı. Bazı evlerin bodrum ve zemin katları ile bahçeleri suyla doldu, belediye tahliye başlattı.

Sivas'ta bir yandan karların erimesi bir yandan da gece saatlerinde yağmurun etkisiyle mahalle aralarından geçen menfezlerin taşıyamadığı su, taşkınlara yol açtı. Yağmur ve kar sularının yoğun olarak geldiği Karşıyaka Mahallesi Esenyurt Caddesi üzerinde onlarca evin bodrum ve zemin katlarını su bastı. Geceden itibaren etkili olan taşkın suları nedeniyle belediye ekipleri, çalışma başlattı. Evlerin içine ve bahçelere dolan su tahliye edilmeye başlandı. Caddenin bir bölümü trafiğe kapatılırken, taşkın önleme amacı ile yol altına daha geniş menfez yapmak için çalışma başlatıldı. 12 eve su bastığı bildirilirken, ekiplerin çalışmaları sürüyor.

'MAĞDUR OLDUM'

Evi sular altında kalan emekli memur Mehmet Bekki, mevcut tahliye kanallarının yetersiz olması nedeni ile evler ve bahçelere su dolduğunu belirterek, "Benim evimi de tamamen su bastı. Evin içinde yaklaşık yarım metre su vardı. Şimdi zeminin kötü olması ile ekipler, evin yıkılabileceğini söylediler. Mağdur oldum" diye konuştu.

