Sivas'ta sosyal medyadan tarihi eser sattığı belirlenen zanlı yakalandı - Haberler

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Sivas'ta sosyal medyadan tarihi eser sattığı belirlenen zanlı yakalandı

AA - Göksel Cüneyt İğde - Güncel
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Sivas'ta sosyal medyadan tarihi eser sattığı belirlenen zanlı yakalandı

Sivas'ta sosyal medyadan tarihi eser sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sivas'ta sosyal medyadan tarihi eser sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışmalarla, bir şüphelinin sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edildi.

Zanlının ikametinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 el yazması kitap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.

AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel

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