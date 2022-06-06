Sivas'ta sosyal medyadan tarihi eser sattığı belirlenen zanlı yakalandı Sivas'ta sosyal medyadan tarihi eser sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Sivas'ta sosyal medyadan tarihi eser sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince müşterek gerçekleştirilen çalışmalarla, bir şüphelinin sosyal medya üzerinden tarihi eser satışı yaptığı tespit edildi. Zanlının ikametinde Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 3 el yazması kitap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında 2863 sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. AA / Göksel Cüneyt İğde - Güncel Tokat Sivas Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Sivas'ta sosyal medyadan tarihi eser sattığı belirlenen zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.