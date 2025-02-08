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Sivas'ta 'Solistlerden Türküler' Konseri Gerçekleştirildi

Sivas'ta 'Solistlerden Türküler' Konseri Gerçekleştirildi
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Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği korosu, 'Solistlerden Türküler' adlı konserle Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi. Konser, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sivas'ta Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Devlet Türk Halk Müziği (THM) korosu ses sanatçıları, "Solistlerden Türküler" adlı konser gerçekleştirdi.

Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ve şef Fikret Ayyıldız yönetimindeki konserde, ses sanatçıları Faruk Çetin, Kadriye Yıldız, Muzaffer Çiftçi, Merve Emiroğlu, Osman Korkmaz ve Pınar Pakoğlu, Sivas ve Anadolu'nun çeşitli yörelerinin türkülerini seslendirdi.

Konseri, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, Koro Müdürü Davut Kaya, TMO Baş Müdürü Mustafa İspirli, Kültür AŞ Müdürü Adem Kehci, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Ahmet Başkal ve müzikseverler izledi.

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
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