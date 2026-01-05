Gemerek'te sokak hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Gemerek ilçesinde soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarına mama bırakıldı. Çepni Belediyesi, hayvanların yaşamlarını sürdürebilmesi için çalışmalara devam edeceğini duyurdu.
Sivas'ın Gemerek ilçesinde soğuk hava ve kar yağışının etkili olması nedeniyle sokak hayvanlarına destek amaçlı bazı noktalara mama bırakıldı.
Çepni Belediyesi, soğuk hava şartları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için belirlediği noktalara mama bıraktı.
Belediye yetkilileri, sokak ve doğada yaşayan hayvanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için destek çalışmalarının aralıksız devam edeceğini belirtti.
Ekipler, vatandaşlardan da soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının beslenmelerine destek olmalarını istedi.
