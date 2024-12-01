Sivas'ta Soğuk Hava Etkisini Gösteriyor

Sivas'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Hafik ilçesinde Kızılırmak kenarında bulunan ağaçların üzerinde kırağı oluştu.

İlçede soğuk havanın etkisiyle bazı göl ve göletler kısmen buz tuttu.

Divriği ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası'nın duvarlarından sarkan zincirlerin üzeri buzla kaplandı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 22,1 derece olarak ölçüldü.

Hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Altınyayla ilçesinde 21,1, Gürün ilçesine bağlı Göbekören köyünde 18, Hafik ilçesine bağlı Derince köyünde ise 16,9 derece olarak kayıtlara geçti.